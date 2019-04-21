Стали известны новые данные по явке на выборах президента Украины
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обнародовала данные по явке избирателей — на участки пришли 47,87%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ЦИК.
Как отмечается, это явка по данным 1 из 199 округов.
Уточняется, что явка в первом туре по состоянию на 15.00 мск составила 45,11%.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.
«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.