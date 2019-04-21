Как накажут Зеленского за нарушение закона при голосовании, рассказали в МВД

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В МВД Украины рассказали, что ждет кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за нарушение закона при голосовании. Об этом сообщает «Страна.ua».

До этого Зеленский показал на камеру свой избирательный бюллетень, тем самым нарушив закон во время голосования на выборах. На записи видно, что шоумен поставил галочку напротив своей фамилии.

«Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка», — заявил представитель координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах Зорян Шкиряк.

Согласно действующему украинскому законодательству, фотографирование или демонстрация заполненного бюллетеня является нарушением тайны голосования. За это правонарушение может грозить штраф или ограничение свободы.

Ранее сообщалось, что Зеленский проголосовал и спел на выборах президента Украины.

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