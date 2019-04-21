Названы первые данные по явке на выборы на Украине

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За три часа работы избирательного участка выбрали нового президента страны 7,93% украинцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

Как отмечается, участки открылись в 8.00. По состоянию на 11.00, пришли проголосовать 7,93% избирателей.

Уточняется, что, согласно соцопросам, 70% жителей Украины готовы поддержать Зеленского, около 25% — Порошенко.

Ранее сообщалось, что за два часа выборов на Украине зарегистрировали более 100 нарушений.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.