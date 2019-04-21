Зафиксированы первые нарушения на выборах президента Украины

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Общественные наблюдатели зафиксировали первые нарушения на избирательных участках в Киевской и Хмельницкой областях. Об этом сообщают «Украинские новости».

Как отмечается, на трех участках не хватает урн для голосования. Кроме того, ряд избирательных участков получили бюллетеней меньше, чем зарегистрированных избирателей в списке.

Ранее сообщалось, что «День тишины» на Украине нарушили более 260 раз.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.