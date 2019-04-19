«Жалкое зрелище»: депутат Рады о выступлении Порошенко на дебатах
Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал «жалким зрелищем» выступление президента Украины Петра Порошенко на дебатах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Зачем ему это было нужно? Жалкое зрелище», — сказал Мураев.
Он также добавил, что не может понять, «кто подставил кондитера».
Ранее сообщалось, что Порошенко назвал Зеленского «проводником олигархов».
На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.