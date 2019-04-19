«Жалкое зрелище»: депутат Рады о выступлении Порошенко на дебатах

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал «жалким зрелищем» выступление президента Украины Петра Порошенко на дебатах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зачем ему это было нужно? Жалкое зрелище», — сказал Мураев.

Он также добавил, что не может понять, «кто подставил кондитера».

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал Зеленского «проводником олигархов».

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.