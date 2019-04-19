Порошенко спросили, почему его конфеты можно купить в Москве

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов спросил Петра Порошенко, почему его конфеты (марки Roshen. — Газета.Ru) можно купить в Москве.

Зеленский также спросил, почему Порошенко схватили гражданина за нос.

Порошенко в ответ заявил, что все, что говорит Зеленский — неправда. Зал неодобрительно кричит.

Ранее Порошенко ответил на вопрос о самом богатом президенте.

На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.