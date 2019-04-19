СМИ: анархисты взяли ответственность за взрыв у посольства России в Греции
Греческая анархистская организация «Заговор мести» взяла на себя ответственность за взрыв возле консульского отдела российского посольства в Афинах. Об этом сообщает местный интернет-портал In.gr.
По имеющимся данным, греческие анархисты провели данную акцию в знак солидарности с анархистами из России, арестованными по делу об обнаруженном в Балашихе взрывном устройстве. В их числе упоминается аспирант МГУ Азат Мифтахов.
Инцидент у консульского отдела посольства России произошел в ночь на 22 марта в 3.30 (4.30 мск). Двое неизвестных, проезжая мимо здания диппредставительства на мотоцикле, бросили взрывное устройство в полицейскую будку. Ущерб оказался незначительным, пострадавших нет.
Впоследствии МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах.