Трамп отреагировал нецензурной бранью на назначение Мюллера спецпрокурором

Президент США Дональд Трамп после назначения Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» в 2017 году в нецензурной форме заявлял, что его президентству пришел конец. Об этом говорится в отредактированном докладе Мюллера, опубликованном минюстом США.

Согласно документу, о назначении Мюллера спецпрокурором Трампу рассказал Джефф Сешнс, который на тот момент занимал пост генпрокурора США. Комментируя эту новость, Трамп произнес нецензурную фразу, смысл которой заключался в том, что «ему конец».

«О Боже. Это ужасно. Это конец моего президентства», — сказал Трамп.

Также в докладе говорится, что Трамп «разозлился и обругал» Сешнса за то, что тот допустил назначение Мюллера спецпрокурором.

Ранее сообщалось, что Трамп пошутил над докладом генпрокурора США в стиле «Игры престолов».