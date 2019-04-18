Опубликована полная версия доклада по «российскому делу»

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Минюст США опубликовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Текст был выложен на сайте ведомства.

В этом документе представлены итоги расследования предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр представил полную версию доклада Мюллера и подтвердил, что сговора главы США Дональда Трампа с Москвой не было. Однако он добавил, что попытка вмешательства со стороны «российских агентов» не исключена.