Опубликована полная версия доклада по «российскому делу»
Минюст США опубликовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Текст был выложен на сайте ведомства.
В этом документе представлены итоги расследования предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году.
Ранее генпрокурор США Уильям Барр представил полную версию доклада Мюллера и подтвердил, что сговора главы США Дональда Трампа с Москвой не было. Однако он добавил, что попытка вмешательства со стороны «российских агентов» не исключена.