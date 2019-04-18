Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях

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Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, чтобы выяснить предпочтения украинцев в преддверии президентских выборов на территории страны. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно результатам опроса, за шоумена Владимира Зеленского готовы отдать голоса 58% респондентов, за его противника действующего главу государства Петра Порошенко — 22%. Еще 20% респондентов пока не решили, как будут голосовать.

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«Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что шансы победить на западе Украины у кандидатов практически равны.

Ранее Зеленский допустил роспуск Рады.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.