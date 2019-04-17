Тимошенко назвала победителя второго тура выборов на Украине
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что согласно «математике больших чисел» на выборах президента Украины победит комик Владимир Зеленский. Свое мнение она выразила в фейсбуке.
«И надо уже думать, как с этим [победой Зеленского] жить дальше», — написала Тимошенко.
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При этом она подчеркнула, что «намного ценнее» выборов является задача сохранения «дружбы» и «любви» между жителями Украины.
Ранее Тимошенко заявляла, что никого не поддерживает на президентских выборах на Украине.