Тимошенко назвала победителя второго тура выборов на Украине

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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что согласно «математике больших чисел» на выборах президента Украины победит комик Владимир Зеленский. Свое мнение она выразила в фейсбуке.

«И надо уже думать, как с этим [победой Зеленского] жить дальше», — написала Тимошенко.

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При этом она подчеркнула, что «намного ценнее» выборов является задача сохранения «дружбы» и «любви» между жителями Украины.

Ранее Тимошенко заявляла, что никого не поддерживает на президентских выборах на Украине.