Российское посольство заинтересовалось убитыми «Новичком» утками

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Российское посольство в Лондоне направило официальный запрос в британский МИД с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о том, что нервно-паралитическим веществом «Новичок» якобы травили детей и уток. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп изначально не хотел высылать российских дипломатов из Соединенных Штатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором британские власти обвинили российские спецслужбы. Отмечалось, что Трампа убедили это сделать, показав фотографии уток, отравленных «Новичком».

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«Как и все, мы впервые узнали о существовании таких фотоснимков из статьи The New York Times», — сообщили в посольстве.

Также в российской дипмиссии отметили, что у них вызывает «удивление» существование снимков, на которых запечатлены пострадавшие от воздействия «Новичка» дети.