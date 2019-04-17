В Кремле допустили помилование Путиным норвежца Берга
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в соответствии с законодательством рассмотрит вопрос о помиловании осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруда Берга, если ему поступит соответствующая просьба. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель российского президента напомнил, что прошения о помиловании идут через соответствующие комиссии: региональные, территориальные, центральные и уже потом поступают к президенту, после чего глава государства принимает решение.
«В данном случае никаких ограничений нет», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что если прошение от Берга поступит и пройдет все необходимые инстанции, можно будет ожидать решения главы государства.
Ранее сообщалось, что норвежец получил 14 лет тюрьмы за шпионаж против России.