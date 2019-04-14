В СБУ назвали число пришедших к «Олимпийскому» сторонников Порошенко

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В мероприятиях возле НСК «Олимпийский», где проходили «дебаты» действующего президента Украины Петра Порошенко, приняли участие около 15 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

При этом по данным пресс-центра украинской полиции в мероприятии приняли участие порядка 5 тыс. человек.

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«Участие в публичном выступлении, состоявшемся на НСК «Олимпийский», приняли около 15 000 человек», — говорится в сообщении СБУ.

Также в ведомстве отчитались об обеспечении антитеррористического сопровождения мероприятий с участием президента Украины.

14 апреля Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» на дебаты с Зеленским. Последний настаивает на проведении дебатов на стадионе 19 апреля и не явился на стадион.

Ранее в штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины состоится в следующее воскресенье, 21 апреля.