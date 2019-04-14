Порошенко поставил ультиматум Зеленскому

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Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко поставил условия, на которых он придет на стадион «Олимпийский» 19 апреля для встречи с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, передает УНИАН.

В штабе Порошенко заявили, что дебаты состоятся только если не будут совпадать с официальным временем дебатов в эфире «Общественного».

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«Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не будет противоречить законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин, Порошенко пойдет на общественное ТВ», — заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

Дебаты в студии «Общественного телевидения» состоятся 19 апреля в 20.00.

Ранее в центре Киева усилили охрану перед возможными дебатами Порошенко и Зеленского.