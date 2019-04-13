В штабе Зеленского напомнили Порошенко условия дебатов на стадионе

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Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, в эфире телеканала «Наш» напомнил действующему главе государства Петру Порошенко, что дата и время дебатов установлены и он на эти условия уже согласился.

По его словам, дата и время — в 19.00 19 апреля — были «достаточно четко» оговорены сторонами.

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«На самом деле Владимир Александрович четко обозначил дату, когда будут происходить дебаты, это предусмотрено действующим законодательством, это 19 число, и в принципе на это был согласен Петр Алексеевич», — сказал Разумков.

При этом, как сообщалось ранее, Порошенко продолжает настаивать на дебатах с Зеленским 14 апреля.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.