Порошенко назвал Россию «главной угрозой» для Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы не должны забывать о «главной угрозе» в лице России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, после выборов Украине будет необходимо усилить давлению на Россию.
Он также добавил, что переговоры между Москвой и Киевом могут «подорвать доверие мировой коалиции».
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Порошенко подчеркнул, что жители Украины могут «потерять собственное государство».
Ранее Порошенко заявил об уверенности в победе на выборах президента Украины.