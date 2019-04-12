Порошенко заставили дискутировать с уволенным губернатором

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Президент Украины Петр Порошенко в студии телеканала «1+1» встретился с уволенным им главой Одесской области Максимом Степановым. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, Степанов обвинил Порошенко в том, что тот уволил его из-за итогов первого тура президентских выборов.

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Как отмечается, экс-губернатор подчеркнул, что не писал прошения об уходе в отставку.

При этом Порошенко объяснил отставку Степанова падением рейтингов Одесской области.

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Арсен Аваков выступил против увольнения Степанова.