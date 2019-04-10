Путин поддержал введение сбора для иностранцев в Петербурге

Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Санкт-Петербурге в размере 100 рублей в сутки, передает РИА «Новости».

«Мы поговорили с Минфином и Минэкономразвития... в плане туристического сбора. Это всего-навсего 100 рублей в сутки», — сказал Беглов.

Реклама

Он отметил, что таким образом город сможет саккумулировать более 1 млрд рублей и направить эти средства не реставрацию зданий исторического наследия со сложной организацией фасада.

Путин в свою очередь отметил, что не имеет ничего против.