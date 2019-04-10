Украинские выборы проходят с нарушением демократических норм, заявили в МИДе

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Первый тур украинских выборов показал, что президентская кампания проходит с нарушением демократических норм. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает РИА «Новости».

Как отмечается, дипведомство предполагало такой вариант развития событий.

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«Выявлены факты злоупотребления административным ресурсом, подкупа избирателей, манипуляций с избирательными списками и тому подобное», — уточнил Карасин.

Он добавил, что нарушения публично отметили международные наблюдатели.

Ранее сообщалось, что в МИД России предупредили о провокациях Киева «в предвыборных целях».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.