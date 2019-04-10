СМИ: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Правая партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетяньяху по результатам подсчета 64% голосов получает 38 мест в кнессете. За подсчетом голосов в режиме онлайн следит газета Haaretz.

Отмечается, что оппозиционный центристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с Бенни Ганцем в настоящее время может претендовать на 35 мест в кнессете.

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Официальные результаты выборов в настоящий момент не публиковались.

Ранее Нетаньяху объявил о начале коалиционных переговоров. Также ранее и Нетаньяху, и Ганц объявили о своей победе.