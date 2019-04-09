Помпео приедет на границу Венесуэлы и Колумбии
Государственный секретарь США Майк Помпео с 11 по 15 апреля посетит Чили, Парагвай, Перу и колумбийскую Кукуту, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Госдепа.
Отмечается, что визит Помпео в колумбийский город Кукута запланирован на 14 апреля.
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«Он [Помпео] посетит организации, поддерживающие венесуэльских беженцев, чтобы оценить вызовы, сложившиеся в связи с закрытием границы», — говорится в сообщении Госдепа.
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о готовности начать переговоры с оппозицией Венесуэлы.