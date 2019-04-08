Объединение «За Зеленского» создадут в Раде

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Депутат Верховной рады, участник первого тура президентских выборов на Украине Виталий Куприй объявил о создании в парламенте депутатского объединения «За Зеленского», передает ТАСС.

По его словам, причиной создания такого объединения является высокая вероятность фальсификаций во втором туре выборов со стороны действующего президента Украины Петра Порошенко.

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«Существует большая угроза, что президент Петр Порошенко сфальсифицирует выборы», — заявил Куприй.

Ранее сообщалось, что Зеленский собрался платить пенсии жителям Донбасса.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.