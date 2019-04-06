Словацкий парламент случайно запретил исполнение иностранных гимнов в стране

Национальный парламент Словакии ошибочно запретил исполнять в стране иностранные гимны. Об этом сообщает Mlada fronta Dnes.

По данным издания, в закон о госсимволах были внесены новые поправки, которые разрешали исполнение гимнов других государств только на мероприятиях, где присутствуют официальные делегации зарубежных стран.

Реклама

Позже выяснилось, что изменения были приняты ошибочно Депутаты, не вникая в его суть, приняли документ, а позже осознали, что сделали.

Президент страны Андрей Киска отругал депутатов и признал читать проекты, за которые они голосуют. Законопроект отозвали.

Ранее сообщалось, что Монеточка спела гимн СССР с ошибками под флагом США.