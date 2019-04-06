Стало известно, о чем будут мемуары Трампа

В сети появилась информация о примерном сюжете мемуаров, которые напишет президент США Дональд Трамп или их создадут от его имени, сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.

Отмечается, что о написании мемуаров Трамп начал говорить еще в 2017 году.

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«Он был очень взволнован... говорил, что эта книга будет продаваться лучше, чем [его предыдущая книга] «Искусство заключать сделки», — рассказал один из источников.

По словам другого источника, являющегося другом президента, Трамп утверждал, что книга могла бы ему помочь свести счеты со своими врагами. Эти мемуары помогли бы справить» «фальшивые новости», уже опубликованные в популярных книгах и газетах.

Также источники уверили, что в книгу войдут «неуместные сексуальные контакты» чиновников, знакомых с лидером США.

Ранее сообщалось, что экс-жена Трампа пишет мемуары о воспитании их детей.