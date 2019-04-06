Трамп рассказал, что думает о найденных Коэном данных против себя

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят данные на жестком диске его бывшего адвоката Майкла Коэна, поскольку тот пытается заручиться поддержкой Конгресса и отсрочить свой тюремный срок. Об этом сообщает CNN.

По словам адвокатов Коэна, он обнаружил на жестком диске важные файлы, которые могут помочь в расследовании. Комментируя эту информацию, Трамп заметил, что эти данные уже давно находятся в распоряжении следователей, а у Коэна устаревшая информация.

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«Он лгал бесчисленное количество раз во время последней дачи показаний», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что на найденном адвокатом диске содержатся более 14 млн файлов, среди которых сообщения и записи голосовой почты.