Зеленский должен сдать анализы «не понарошку, а всерьез», заявили в штабе Порошенко

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В команде украинского лидера Петра Порошенко заявили, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не выполнил должным образом обещание о сдаче анализов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на слова пресс-секретаря предвыборного штаба Порошенко Олега Медведева.

По его словам, Зеленский не сдал анализы так, как это предусмотрено медицинскими протоколами.

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«...штаб Порошенко еще раз рекомендует Зеленскому понять, что предвыборная кампания — это не шоу, это не съемки в кино, а это момент серьезного выбора для страны и для её граждан», — заявил Медведев.

Также он добавил, что это Зеленский предложил сдать анализы. Следовательно, он «должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез», уточнил Медведев.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Зеленский сдали кровь на алкоголь и наркотики.