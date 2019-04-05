Арашукова могут лишить полномочий сенатора из-за декларации о доходах, сообщил источник

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Источник в комитете Совета Федерации по регламенту заявил, что Рауф Арашуков может быть лишен полномочий сенатора от Карачаево-Черкесии из-за неподанной в срок декларации о доходах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующий вопрос комиссия рассмотрит на следующей неделе.

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Источник рассказал, что сенаторские полномочия прекращаются, в том числе, «в случае непредставления или несвоевременного представления декларации о доходах и имуществе».

Ранее Арашуков в суде заявил, что его уголовное преследование является заказным.