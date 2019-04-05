Зеленский пообещал представить программу на первые 100 дней президентства

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский планирует представить в ближайшее время программу на первые 100 дней президентства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника политика Руслана Рябошапко.

По его словам, люди хотят знать, какие конкретные действия Зеленский собирается предпринять на президентском посту.

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«...эта информация будет, и еще до второго тура. Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней», — добавил Рябошапко.

Однако советник шоумена не сказал, когда именно кандидат обнародует свою программу.

Ранее сообщалось, что Зеленский проверился на наркотики и алкоголь.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.