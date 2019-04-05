Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, Эстонию необходимо исключить из ООН после слов президента страны Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах представляет угрозу эстонскому языку.

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Он также добавил, что заявления властей Эстонии способствуют «развитию фашизма в мире».

Чернышов подчеркнул, что подобные действия со стороны Кальюлайд нарушают права русскоязычных граждан.

Ранее Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре Эстонии.