Имя сенатора Маккейна присвоено улице в Киеве
Депутаты Киевского городского совета поддержали присвоение киевской улице Ивана Кудри имени сенатора-республиканца США Джона Маккейна. Об этом сообщается на сайте организации.
Как отмечается, в поддержку этого изменения высказались более 70 депутатов.
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По словам секретаря совета Владимира Прокопива, в совет поступила соответствующая петиция. Кроме того, инициативу поддержала семья покойного сенатора.
«Поэтому вполне логично, что Киевсовет назвал одну из улиц в его честь», — сказал Прокопив.
Ранее президент Петр Порошенко пообещал переименовать одну из улиц Киева и назвать ее в честь сенатора США Джона Маккейна.