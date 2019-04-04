«Семья останется вместе»: генсек Совета Европы о членстве России

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Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил надежду на то, что российская сторона останется членом организации после июня этого года, передает РИА «Новости».

По его словам, решение «российского вопроса» нужно для дальнейшего существования паневропейского правового пространства. В этом случае на европейской территории не появятся «новые разделительные линии».

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«Я надеюсь, что, может быть, мы проследим, что «семья останется вместе», то есть что сможем так называемый «российский вопрос» решить», — сказал Ягланд.

Ранее премьер Испании призвал к полноценному участию России в СЕ.