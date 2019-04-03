Порошенко призвали извиниться за «оскорбление» Зеленского
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал украинского лидера Петра Порошенко извиниться за то, что он называл шоумена «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского, передает РИА «Новости».
Об этом заявил представитель штаба кандидата Дмитрий Разумков.
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По его словам, Порошенко следует принести извинения Зеленскому.
Он также добавил, что своим высказыванием Порошенко назвал треть избирателей Украины «марионетками» олигарха.
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского выдвинул ультиматум Порошенко.