Уголовное расследование против Гуайдо получит продолжение

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Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы одобрила продолжение уголовного расследования в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Соответствующее заявление сделал председатель КА Дьосдадо Кабельо, передает ТАСС.

В материале говорится, что такое решение последовало после получения ходатайства Верховного суда о лишении политика депутатской неприкосновенности.

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«[Конституционная ассамблея] постановляет разрешить продолжить уголовное расследование в отношении гражданина Хуана Гуайдо», — объявил Кабельо.

Ранее сообщалось, что Гуайдо запретили быть госслужащим в течение 15 лет.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.