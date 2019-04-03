Трамп соврал про происхождение своего отца в прямом эфире

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Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил в прямом эфире CNN, что его отец родился в Германии. Фрагмент его выступления приводит Mediaite.

В материале уточняется, что родственник американского лидера на самом деле родился в Нью-Йорке, однако был потомком немецкого иммигранта.

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«Мой отец немец, он из Германии. Родился в замечательном месте в Германии, поэтому я испытываю к ней хорошие чувства», — отметил Трамп.

Как отмечается, глава США также сделал ошибку в своих рассуждениях об истоках доклада спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, употребив слово «oranges» (апельсины. — «Газета.Ru») вместо origins (происхождение. — «Газета.Ru»).

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о позоре демократов из-за «российского дела».