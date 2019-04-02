Washington Post: Украина вновь будет повязана с президентом-олигархом

Украина вновь завязнет с президентом страны, который либо сам является олигархом, либо имеет связи с олигархической структурой, однако борьба все еще продолжается, пишут для The Washington Post руководитель центра противодействия коррупции в Киеве Виталий Шабунин и руководитель центра международных отношений Елена Галушка.

Речь идет о кандидатах в президенты Петре Порошенко, который является олигархом, и шоумене Владимире Зеленском, которого связывают с «одним из самых неоднозначных» украинских олигархов Игорем Коломойским, пишут авторы. 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов, по его итогам они лидируют и продолжат борьбу во втором туре 21 апреля.

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Зеленский на пути к большой победе, в первом туре он набрал около 30% голосов, за ним следует Порошенко с 16%, согласно предварительным результатам. Авторы пишут, что такие результаты могут свидетельствовать о том, что импульс Украины к проведению демократических реформ ослабевает, однако это не так.

А бороться есть с чем — после «российской агрессии» олигархи остаются самой главной проблемой страны, отмечают эксперты. На путь последующих реформ повлияют результаты президентских выборов. Однако не президент, а общество контролирует направление демократических преобразований в стране, поясняют эксперты.

В течение следующего пятилетнего срока полномочий нового президента Украины именно гражданское общество и журналисты должны следить за реальными достижениями, указывают они.

«Украинцы знают, чего хотят: нормальное европейское демократическое государство, свободное от России», — пишут авторы.

Независимо от того, кто станет следующим президентом, международные партнеры Украины и гражданское общество будут двигать страну в сторону этого сценария, заключают они.

Ранее газета Der Spiegel написала, что Украина тонет в «порочном кругу» олигархов.