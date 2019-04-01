«Поймал антиправительственную волну»: WSJ о Зеленском

В то время как президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер страны Юлия Тимошенко являются частью политического олимпа страны, кандидат Владимир Зеленский смог поймать волну антиправительственного настроения украинцев, пишет The Wall Street Journal.

По итогам предварительных результатов первого тура Зеленский вышел вместе с Порошенко во второй тур. Согласно официальным данным, явка на президентских выборах составила 64%. В следующий раз голосование на Украине состоится 21 апреля.

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Как отмечает WSJ, для Вашингтона и Запада Украина — основная «горячая точка» в ухудшающихся отношениях с Москвой.

Эксперты отмечают, что Зеленский — «протестный кандидат», который обращает внимание на проблемы с коррупцией в стране. В свою очередь действующий президент Петр Порошенко смог завоевать голоса избирателей жесткой позицией в отношении Кремля и прозападной повесткой, пишет газета.

По данным Transparency International, Украина — одна из самых коррупционных стран в Европе. И со времени протестов мало что изменилось, считают наблюдатели.

Лишь 9% украинцев доверяли государству в 2018 году, эта цифра заметно упала со времени протестного 2014 года (24%), пишет издание со ссылкой на исследования Gallup.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко (17%) и шоумен Владимир Зеленский (30%), за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам.