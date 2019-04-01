Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский удерживает лидерство по итогам первого тура выборов президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.
По данным агентства, Зеленский возглавляет президентскую гонку с результатом 30,22% голосов после обработки 35,47% протоколов.
Как отмечается, следом за шоуменом идет украинский лидер Петр Порошенко с 16,69% голосов.
При этом на третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую отдали голоса 13,14% избирателей.
Ранее сообщалось, что Порошенко обходит Тимошенко на 3,43% голосов.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.