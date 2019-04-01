Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины

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Шоумен Владимир Зеленский удерживает лидерство по итогам первого тура выборов президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, Зеленский возглавляет президентскую гонку с результатом 30,22% голосов после обработки 35,47% протоколов.

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Как отмечается, следом за шоуменом идет украинский лидер Петр Порошенко с 16,69% голосов.

При этом на третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую отдали голоса 13,14% избирателей.

Ранее сообщалось, что Порошенко обходит Тимошенко на 3,43% голосов.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.