Почти 11 млн украинцев не проголосовали на выборах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/7/12276007/upload-RTS2FPL7-pic905-895x505-38601.jpg">

Почти 11 млн граждан Украины не приняли участие в голосовании на выборах президента страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский ЦИК.

По данным агентства, всего бюллетени получили около 18,8 млн украинцев.

Как отмечается, от 1 до 3 млн граждан Украины не смогли проголосовать в силу особенностей внутреннего законодательства.

Реклама

При этом из-за ликвидации участков в России на выборах не проголосовали еще около 3 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отчитался о явке на президентских выборах.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.