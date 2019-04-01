Эрдоган заявил о победе своей партии на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) одержала победу на муниципальных выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всего в 778 муниципалитетах выиграли мы, включая 16 мэрий крупных городов», — сказал Эрдоган.

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По его словам, представители ПСР возглавят около 56% местных органов власти.

Он также добавил, что партия приложит максимум усилий для устранения своих недостатков.

Ранее сообщалось, что двоих человек убили на избирательном участке в Турции.