Эрдоган заявил о победе своей партии на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) одержала победу на муниципальных выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Всего в 778 муниципалитетах выиграли мы, включая 16 мэрий крупных городов», — сказал Эрдоган.
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По его словам, представители ПСР возглавят около 56% местных органов власти.
Он также добавил, что партия приложит максимум усилий для устранения своих недостатков.
Ранее сообщалось, что двоих человек убили на избирательном участке в Турции.