Новый президент Украины нуждается в Саакашвили, считает Зеленский

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский считает необходимой помощь бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили новому президенту. Об этом он заявил на брифинге с журналистами, пишет ТАСС.

По словам Зеленского, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выполняет роль «защитника демократии Украины в Европе».

Реклама

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский и его соперник Петр Порошенко выходят во второй тур, согласно экзит-полам.

31 марта Украина выбирает президента. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.