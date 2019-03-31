Опубликованы данные национального экзитпола Украины
За шоумена и представителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине проголосовали 30,4% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные национального экзитполаю
По данным на 18.00 мск, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%. Т
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За Юлию Тимошенко проголосовали 14,2%. Кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко получает 9,8%.
В 20.00 закрылись избирательные участки на территории страны. Идет подсчет голосов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.