Опубликованы данные национального экзитпола Украины

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За шоумена и представителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине проголосовали 30,4% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные национального экзитполаю

По данным на 18.00 мск, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%. Т

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За Юлию Тимошенко проголосовали 14,2%. Кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко получает 9,8%.

В 20.00 закрылись избирательные участки на территории страны. Идет подсчет голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.