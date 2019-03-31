Соратники Тимошенко засели в палатках для защиты результатов выборов

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Депутаты Верховной рады от партии «Батькивщина», лидером которой является кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, Алена Шкрум и Алексей Рябчин установили палатки недалеко от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Алены Шкрум, в палатках находятся приемные народных депутатов.

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«Это для того, чтобы я могла оперативно реагировать на какие-то нарушения, если они, не дай Бог, будут», — добавила Шкрум.

Как отмечается, внутри палаток размещаются пластиковые столы и стулья, а сами палатки без символики партии.

Уточняется, что рядом с ЦИК находится много людей спортивной внешности. По их словам, они пришли, чтобы защитить результаты выборов.

Ранее стали известны новые данные по явке на выборах президента Украины.