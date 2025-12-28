Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Экс-министра Тувы арестовали по делу о мошенничестве с землей

МВД: в Кызыле арестовали экс-чиновника за махинации с государственными землями
МВД по Республике Тыва

В Кызыле арестовали бывшего министра земельных и имущественных отношений Республики Тува по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Следствие установило, что в октябре 2018 года чиновник издал незаконные распоряжения, утвердив схемы расположения земельных участков в государственной собственности. Затем участки без проведения аукциона передавались в аренду подставным лицам, после чего их оформляли в собственность и продавали через риелторов, что позволяло экс-министру незаконно обогащаться.

В результате этих действий из государственной собственности выбыло 10 земельных участков общей стоимостью около 31 млн рублей, что причинило Министерству земель и имущественных отношений Тувы ущерб в особо крупном размере, отметили в ведомстве.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники ОЭБиПК УМВД Кызыла и УФСБ по Туве.

Кызылский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал экс-министру меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражей.

Ранее суд изъял имущество родственников экс-замглавы Росприроднадзора.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519643_rnd_3",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+