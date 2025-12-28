Экс-министра Тувы арестовали по делу о мошенничестве с землей

МВД: в Кызыле арестовали экс-чиновника за махинации с государственными землями

В Кызыле арестовали бывшего министра земельных и имущественных отношений Республики Тува по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Следствие установило, что в октябре 2018 года чиновник издал незаконные распоряжения, утвердив схемы расположения земельных участков в государственной собственности. Затем участки без проведения аукциона передавались в аренду подставным лицам, после чего их оформляли в собственность и продавали через риелторов, что позволяло экс-министру незаконно обогащаться.

В результате этих действий из государственной собственности выбыло 10 земельных участков общей стоимостью около 31 млн рублей, что причинило Министерству земель и имущественных отношений Тувы ущерб в особо крупном размере, отметили в ведомстве.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники ОЭБиПК УМВД Кызыла и УФСБ по Туве.

Кызылский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал экс-министру меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражей.

