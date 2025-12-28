Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше

Onet: в Польше в ДТП погибли шесть человек, в том числе пять граждан Украины

Шесть человек, в том числе пятеро украинцев, погибли в ДТП на территории Польши. Об этом пишет издание Onet со ссылкой на прокуратуру Опольского воеводства.

По данным правоохранителей, авария произошла 23 декабря, на перекрестке возле города Бжег столкнулись два автомобиля. В результате одна из машин загорелась. В прокуратуре уточнили, что среди погибших одна женщина и четверо мужчин. Все они граждане Украине. Информация об еще одном погибшем не сообщается. На данный момент выясняются обстоятельства и причины ДТП.

27 декабря в турецком Стамбуле произошла авария с участием автобуса. Известно, что микроавтобус на скользкой дороге вылетел с трассы в кювет. В результате происшествия пострадали семь человек. Их госпитализировали, четырех спасти не удалось.

В этот же день в аварию попал автобус, следовавший из Москвы в Брест. По предварительной информации, 43-летний водитель, двигаясь со стороны Минска, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Всего в автобусе было два водителя и 12 пассажиров. Одного человека спасти не удалось, еще шесть пострадали.

Ранее стало известно, на каких курортах россияне чаще всего болеют и попадают в аварии.