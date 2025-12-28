Размер шрифта
Эксперт назвал марки авто, которые в 2025 году активно покупали россияне

Лидерами российского авторынка в 2025 году стали Lada, Haval и Chery
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Эксперт Сергей Целиков из аналитического агентства «Автостат» назвал бренды-лидеры по доле российского рынка. В тройку лидеров вошли Lada (25%), Haval (13%) и Chery (7,8%).

Продолжают список Geely (7,2%), Belgee (5,1%), Changan (5,1%), Jetour (2,8%) и Solaris (2,6%).

Замкнули ТОП-11 наиболее успешных марок Tenet (2,4%), Omoda (2,2%) и Toyota (2,2%).

В 2026 году на рынке России дебютируют две новинки от «АвтоВАЗа». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В 2026 году Lada представит абсолютно новый кроссовер Lada Azimut на собственной, технологически независимой платформе. Старт производства флагманского кроссовера Lada Azimut запланирован на лето 2026 года. Также поклонников бренда ждет премьера обновленной Niva Legend. Сердцем легендарного внедорожника станет новый, тяговитый бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. Сроки запуска новинки будут объявлены дополнительно», - отметили в пресс-службе компании.

До этого стало известно, что в 2025 году цены на новые автомобили марки Lada в среднем снизились на 5%.

Ранее одна из моделей «АвтоВАЗа» показала рекордный рост продаж.

