Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в участок на Украине

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в один из участков в Черниговской области, пишет »Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

По данным ведомства, неизвестный бросил зажигательную смесь. Однако через минуту горение удалось устранить.

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По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Также известно, что из-за этого случая избирательный процесс не прекратился.

Ранее сообщалось, что украинец сбежал с избирательного участка с бюллетенем.

Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.