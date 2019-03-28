Коми обвинил Трампа в препятствии правосудию
Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп уволил его из-за «разочарования» в связи с расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает NBC News.
«Я думал, что это потенциально препятствие правосудию», — сказал Коми.
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По его словам, некоторые решения Трампа вызывают «серьезные вопросы».
Он также выразил надежду на то, что «кто-то» расследует действия Трампа в отношении него.
Ранее Трамп заявил, что «российское дело» появилось из-за «грязного копа» Коми.