Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

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Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам. Об этом сообщили дипломатические источники агентству France Press, передает РИА «Новости».

В понедельник, 25 марта, американский президент Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами во время встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

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Ранее сообщалось, что в Кремле объяснили последствия решения США по Голанам. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это решение имеет негативные последствия на ситуацию на Ближнем Востоке, а также на общую политическую атмосферу в урегулировании ситуации в Сирии.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.