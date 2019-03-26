Трамп не поверил, что демократы хотят его импичмента

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не может поверить в то, что демократы хотят его импичмента, передает РИА «Новости».

Трамп уверен, что в импичменте нет нужны, потому что американская экономика «самая великолепная».

«У нас самая великолепная экономика, какая когда-либо была. Наша страна в невероятной форме», — подчеркнул Трамп.

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Ранее сообщалось, что в конгрессе США не исключили импичмента Трампа из-за доклада Мюллера.

В конце марта генеральный прокурор США Уильям Барр представил итоги расследования специального прокурора Роберта Мюллера на предмет вмешательства в американские выборы 2016 года и сговора Трампа с представителями России. В докладе Барра утверждалось, что Мюллер пришел к выводу об отсутствии сговора Трампа с Россией, а также говорилось о попытках России вмешаться в выборы. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в избирательный процесс США.